Dikran Sahagian/Vasco Vasco da Gama

O Vasco da Gama recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana. A bola rola no Estádio São Januário, às 19h.

O Gigante da Colina está na zona de rebaixamento do Brasileirão e vem de um empate com o Bahia, por 0 a 0.

Sem Andrés Gómez, Brenner e Cuesta, a tendência é que Pedro Emanuel invista em uma postura mais compacta defensivamente, a fim de conter a bola aérea adversária.

O treinador também deve escalar Adson, David e Nuno Moreira para contra-ataques pelos corredores laterais.

Já o Olimpia de Pablo Sánchez perdeu para o 2 de Mayo no Campeonato Paraguaio.

Para o duelo no Rio de Janeiro, a equipe aposta em uma forte pressão ofensiva e cruzamentos para a grande área, buscando o centroavante Braian Romero.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira.

Olimpia - Pablo Sánchez: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro, Rubén Lezcano, Eduardo Delmás, Richard Ortiz e Mateo Gamarra; Romeo Benítez e Braian Romero.



Data: 13/08 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Dario Herrera (Argentina)

Onde assistir: Paramount+

*Estagiária sob supervisão



