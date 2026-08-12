Vasco da Gama
Dikran Sahagian/Vasco
Vasco da Gama

O Vasco da Gama recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana. A bola rola no  Estádio São Januário, às 19h.

O Gigante da Colina está na zona de rebaixamento do Brasileirão e vem de um empate com o Bahia, por 0 a 0.

Sem Andrés Gómez, Brenner e Cuesta, a tendência é que Pedro Emanuel invista em uma postura mais compacta defensivamente, a fim de conter a bola aérea adversária.

O treinador também deve escalar Adson, David e Nuno Moreira para contra-ataques pelos corredores laterais.

Já o Olimpia de Pablo Sánchez perdeu para o 2 de Mayo no Campeonato Paraguaio. 

Para o duelo no Rio de Janeiro, a equipe aposta em uma forte pressão ofensiva e cruzamentos para a grande área, buscando o centroavante Braian Romero.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira.

Olimpia - Pablo Sánchez: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro, Rubén Lezcano, Eduardo Delmás, Richard Ortiz e Mateo Gamarra; Romeo Benítez e Braian Romero.

Data: 13/08 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local:  Estádio São Januário, no Rio de Janeiro
Arbitragem:  Dario Herrera (Argentina)
Onde assistir: Paramount+

*Estagiária sob supervisão


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