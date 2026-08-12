Rodrigo Garro
Rodrigo Coca / Corinthians
Rodrigo Garro

O Rosario Central recebe o Corinthians nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O duelo acontece no  Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, às 21h30.

O Timão chega para a fase eliminatória após duas vitórias seguidas sobre o Internacional e o Red Bull Bragantino.

Sem Yuri Alberto, Labyad, André e Memphis Depay, que não teve seu contrato renovado pelo clube, a tendência é que Fernando Diniz aposte em Rodrigo Garro e Breno Bidon para uma maior posse de bola.

Já Raniele e Allan devem marcar em bloco baixo, reduzindo espaços no meio-campo.

O Rosario Central também vem embalado com triunfos sobre o River Plate e o Aldosivi.

Para o confronto contra os paulistas, Jorge Almirón tende a manter Coronel, Ovando, Ávila e Sández na defesa, enquanto Ángel Di María atua como o principal criador de jogadas.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Rosario Central - Jorge Almirón: Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti.

Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Data: 13/08 (quinta-feira)
Horário:  21h30 (de Brasília)
Local:  Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina
Arbitragem:  Andrés Matonte (Uruguai)
Onde assistir: ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão


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