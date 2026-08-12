O Rosario Central recebe o Corinthians nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O duelo acontece no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, às 21h30.
O Timão chega para a fase eliminatória após duas vitórias seguidas sobre o Internacional e o Red Bull Bragantino.
Sem Yuri Alberto, Labyad, André e Memphis Depay, que não teve seu contrato renovado pelo clube, a tendência é que Fernando Diniz aposte em Rodrigo Garro e Breno Bidon para uma maior posse de bola.
Já Raniele e Allan devem marcar em bloco baixo, reduzindo espaços no meio-campo.
O Rosario Central também vem embalado com triunfos sobre o River Plate e o Aldosivi.
Para o confronto contra os paulistas, Jorge Almirón tende a manter Coronel, Ovando, Ávila e Sández na defesa, enquanto Ángel Di María atua como o principal criador de jogadas.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Rosario Central - Jorge Almirón: Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti.
Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
Data: 13/08 (quinta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina
Arbitragem: Andrés Matonte (Uruguai)
Onde assistir: ESPN e Disney+
*Estagiária sob supervisão