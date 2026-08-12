Wilson Dias/Agência Brasil Candidato ao Governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad.

O c andidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, afirmou que foi alvo de uma abordagem “estranha” pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (11), quando voltava da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo.

De acordo com Haddad, ao retornar para casa após o evento, foi abordado por uma viatura policial de forma “um pouco ostensiva, mas rápida” quando o candidato estava chegando em sua casa.

Porém, após desembarcar, o motorista ligado à sua campanha foi seguido por um longo tempo por uma viatura policial. De acordo com o petista, a perseguição aconteceu de forma ostensiva e intimidadora.

“Meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, de uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa (...) Mas, meu carro, depois que me deixou em casa, foi acompanhado por essa viatura durante muito tempo e de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora.” Fernando Haddad, candidato ao Governo de São Paulo.





Governo do Estado

Em coletiva, Haddad classificou o episódio como “desagradável” e afirmou que levará as informações sobre o ocorrido ao Governo do Estado para informá-lo, e também para buscar esclarecimentos sobre a conduta dos policiais.

O candidato afirma que espera que tenha acontecido alguma confusão, mas que seu motorista ficou muito assustado com a maneira com que a perseguição aconteceu, de acordo com o petista.

“Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informá-lo do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança.” Fernando Haddad, candidato ao Governo de São Paulo





Estado

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio de nota encaminhada ao iG, determinou que a Polícia Militar identifique quais equipes estiveram ou passaram pela região no período informado para apurar as circunstâncias do episódio.





O secretário, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou ter entrado em contato com o candidato Fernando Haddad em busca de informações complementares sobre o trajeto e a situação relatada, a fim de contribuir na investigação.

Segundo a SSP, qualquer possível desvio de conduta será devidamente apurado.