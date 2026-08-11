Felipe Restrepo Acosta / Creative Commons Viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro

Uma adolescente de 17 anos dormia em um ônibus na Zona Norte do Rio de Janeiro quando outra passageira percebeu que um homem praticava atos de natureza sexual contra ela e a alertou. O suspeito, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (10) e autuado por estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil.

*Alerta de gatilho: esta reportagem aborda violência sexual contra adolescente.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

A jovem viajava em um ônibus da linha 636, que faz o trajeto entre Praça Seca e Saens Peña. Segundo a investigação, ela estava dormindo quando a passageira notou a ação do homem e a avisou sobre o que estava acontecendo.

Já nas proximidades do Parque Piedade, na rua Manuel Vitorino, a adolescente desceu do coletivo e encontrou agentes da Guarda Municipal. Ela relatou o caso e pediu ajuda.

Os guardas entraram no ônibus e localizaram o homem apontado pela vítima. Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) também foram chamados e participaram da ocorrência.

A polícia identificou os passageiros que ainda estavam no coletivo. Duas testemunhas disseram ter presenciado a agressão sexual. A adolescente, o suspeito e as testemunhas foram levados para a delegacia.

Após os depoimentos e a análise dos elementos reunidos durante a ocorrência, Thiago Inácio Batista, de 40 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

O Código Penal também enquadra como estupro de vulnerável atos sexuais praticados contra alguém que, por qualquer motivo, não possa oferecer resistência. A pena prevista atualmente é de 10 a 18 anos de prisão e multa.