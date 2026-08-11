Uma adolescente de 17 anos dormia em um ônibus na Zona Norte do Rio de Janeiro quando outra passageira percebeu que um homem praticava atos de natureza sexual contra ela e a alertou. O suspeito, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (10) e autuado por estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil.
*Alerta de gatilho: esta reportagem aborda violência sexual contra adolescente.
A jovem viajava em um ônibus da linha 636, que faz o trajeto entre Praça Seca e Saens Peña. Segundo a investigação, ela estava dormindo quando a passageira notou a ação do homem e a avisou sobre o que estava acontecendo.
Já nas proximidades do Parque Piedade, na rua Manuel Vitorino, a adolescente desceu do coletivo e encontrou agentes da Guarda Municipal. Ela relatou o caso e pediu ajuda.
Os guardas entraram no ônibus e localizaram o homem apontado pela vítima. Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) também foram chamados e participaram da ocorrência.
A polícia identificou os passageiros que ainda estavam no coletivo. Duas testemunhas disseram ter presenciado a agressão sexual. A adolescente, o suspeito e as testemunhas foram levados para a delegacia.
Após os depoimentos e a análise dos elementos reunidos durante a ocorrência, Thiago Inácio Batista, de 40 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
O Código Penal também enquadra como estupro de vulnerável atos sexuais praticados contra alguém que, por qualquer motivo, não possa oferecer resistência. A pena prevista atualmente é de 10 a 18 anos de prisão e multa.