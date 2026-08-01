O Palmeiras recebe o Fortaleza neste domingo (02), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Nubank Parque, em São Paulo, às 16h.
Líder do Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu o Vitória por 4 a 0, com gols de Maurício, Fabiano (contra), Jhon Arias e Ramón Sosa.
Buscando aproveitar o mando de campo, Abel Ferreira deve manter o esquema com três zagueiros, além de pontas que ocupem o corredor lateral e atraiam a marcação.
No entanto, Jefté, Bruno Fuchs e Paulinho seguem no departamento médico e são desfalques.
O Leão do técnico Paulo Autuori, por sua vez, deve ir a campo com os mesmos titulares que enfrentaram o Botafogo-SP pela Série B, a fim de priorizar o contra-ataque e a atuação sem bola.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Palmeiras - Abel Ferreira: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Khellven (Allan), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Maurício, Jhon Arias e Flaco López (Vitor Roque).
Fortaleza - Paulo Autuori: João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho; Pedro Henrique, Miritello e Vitinho.
Data: 02/08 (domingo).
Horário: 16h (de Brasília).
Local: Nubank Parque, em São Paulo
Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime
*Estagiária sob supervisão