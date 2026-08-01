Wanderson Oliveira/@wsofoto Breno Bidon, do Corinthians

O Internacional recebe o Corinthians neste domingo (02), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30.

O Colorado vem de um um momento instável no Campeonato Brasileiro, após um empate diante do Flamengo, por 1 a 1.

Buscando aproveitar o mando de campo, o técnico Paulo Pezzolano deve apostar na solidez defensiva de Maripán e Gabriel Mercado.

Além disso, a tendência é que os titulares priorizem o contra-ataque pelos lados.

O Timão, por sua vez, empatou com o Athletico-PR, por 1 a 1.

Devido as lesões de Yuri Alberto, Zakaria Labyad e Rodrigo Garro, Fernando Diniz pode optar por escalar Jesse Lingard como falso 9.

Já Breno Bidon deve atuar como um armador avançado, distribuindo passes para grande área.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Internacional - Paulo Pezzolano: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Wesley e Rafael Borré.

Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André e Breno Bidon; Kaio César, Jesse Lingard e Gui Negão.

Data: 02/08 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

Onde assistir: Amazon Prime

*Estagiária sob supervisão



