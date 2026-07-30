A disputa para governador no Rio Grande do Sul está acirrada segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). Os candidatos Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) dividem a maior parte das intenções de voto, com 24% e 22%, respectivamente. Os valores configuram um empate técnico.A pesquisa consultou 1.104 eleitores gaúchos entre os dias 24 e 28 de julho com intenção de voto estimulada (exibiu a lista dos pré-candidatos). A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% segundo a pesquisa, que foi registrada como RS-04790/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Gabriel Souza (MDB) marcou 6% das intenções de voto para o primeiro turno. Em um cenário de segundo turno, Brizola anotou 35%, enquanto Zucco, 31%, o que também seria empate técnico considerando a margem de erro.Em comparação ao levantamento realizado em abril, Zucco cresceu quatro pontos percentuais. Na intenção de voto espontânea para o governo (sem lista), 83% dos gaúchos se mostraram indecisos. Nesta modalidade, Zucco marcou 8%, enquanto Brizola 6% e Souza 1%. Sobre o grau de definição dos eleitores, em geral, 62% declararam que o voto ainda pode mudar, 6% a menos do que o levantamento anterior, de abril. Em relação aos eleitores que têm certeza do voto, o número subiu de 30% para 34%.Veja como ficaram os principais cenários:
Primeiro turno:
Esta etapa da pesquisa funciona com a exibição de uma lista de pré-candidatos aos eleitores, para que os eleitores respondam qual a preferência. O resultado foi:
- Juliana Brizola (PDT): 24%
- Luciano Zucco (PL): 22%
- Gabriel Souza (MDB): 6%
- Marcelo Maranata (PSDB): 3%
- Cesar Pontes (PCO): 1%
- Rejane Oliveira (PSTU): 1%
- Priscila Voigt (UP): 0
- Indecisos: 31%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Segundo turno:
Para o segundo turno, a pesquisa testou três cenários entre os candidatos mais votados do primeiro, Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB).
Juliana Brizola(PDT) x Luciano Zucco (PL):
Brizola: 35%
Zucco: 31%
Indecisos: 21%
Nulo/Branco/Não vota: 13%
Juliana Brizola (PDT) x Gabriel Souza (MDB):
Brizola: 35%
Souza: 20%
Indecisos: 26%
Nulo/Branco/Não vota: 19%
Luciano Zucco (PL) x Gabriel Souza (MDB):
Zucco: 32%
Souza: 20%
Indecisos: 28%
Nulo/Branco/Não vota: 20%