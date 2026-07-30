Foto: Reprodução/Redes Sociais/Câmara dos Deputados/Montagem iG Juliana Brizola (PDT) lidera todos cenários, mas há empate técnico com Luciano Zucco (PL)

A disputa para governador no Rio Grande do Sul está acirrada segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). Os candidatos Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) dividem a maior parte das intenções de voto, com 24% e 22%, respectivamente. Os valores configuram um empate técnico.

consultou 1.104 eleitores gaúchos entre os dias 24 e 28 de julho com intenção de voto estimulada (exibiu a lista dos pré-candidatos). A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% segundo a pesquisa, que foi registrada comono Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Gabriel Souza (MDB) marcou 6% das intenções de voto para o primeiro turno. Em um cenário deenquantoo que também seria empate técnico considerando a margem de erro.

Em comparação ao levantamento realizado em abril, Zucco cresceu quatro pontos percentuais. Na intenção de voto espontânea para o governo (sem lista),. Nesta modalidade, Zucco marcou 8%, enquanto Brizola 6% e Souza 1%.

Sobre o grau de definição dos eleitores, em geral,, 6% a menos do que o levantamento anterior, de abril. Em relação aos eleitores que têm certeza do voto, o número subiu de 30% para 34%.





Primeiro turno:

Esta etapa da pesquisa funciona com a exibição de uma lista de pré-candidatos aos eleitores, para que os eleitores respondam qual a preferência. O resultado foi:

Juliana Brizola (PDT): 24%

Luciano Zucco (PL): 22%

Gabriel Souza (MDB): 6%

Marcelo Maranata (PSDB): 3%

Cesar Pontes (PCO): 1%

Rejane Oliveira (PSTU): 1%

Priscila Voigt (UP): 0

Indecisos: 31%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Segundo turno:

Para o segundo turno, a pesquisa testou três cenários entre os candidatos mais votados do primeiro, Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB).

Juliana Brizola(PDT) x Luciano Zucco (PL):

Brizola: 35%

Zucco: 31%

Indecisos: 21%

Nulo/Branco/Não vota: 13%

Juliana Brizola (PDT) x Gabriel Souza (MDB):

Brizola: 35%

Souza: 20%

Indecisos: 26%

Nulo/Branco/Não vota: 19%

Luciano Zucco (PL) x Gabriel Souza (MDB):

Zucco: 32%

Souza: 20%

Indecisos: 28%

Nulo/Branco/Não vota: 20%