reprodução/pf Polícia Federal

Um homem foi preso em flagrante com cerca de 50 mil maços de cigarro de origem paraguaia, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Federal (PF), no último sábado (25).

De acordo com as informações da corporação, o suspeito foi preso após uma ação conjunta entre os policiais federais e a Polícia Militar do Paraná.

Os agentes das equipes policiaias estavam realizando um patrulhamento na região da fronteira e identificaram a travessia de embarcações provenientes do Paraguai pelo Rio Paraná.

Durante o monitoramento, os policiais acompanharam o transporte de uma carga para um veículo que aguardava na margem do rio, no território brasileiro.

Após uma fiscalização, os policiais indetificaram que o veículo transportava cerca de 100 caixas de cigarros de origem paraguaia, totalizando cerca de 50 mil maços.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz fo Iguaçu.

Ainda segundo a PF, o veículo e a carga também foram apreendidos e apresentados à Receita Federal para providências administrativas.



