Polícia Rodoviária Federal Caminhoneiro morre após batida entre dois veículos na Régis Bittencourt

Um caminhoneiro morreu após um acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta quarta-feira (23), na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que as circunstâncias da batida ainda estão sendo investigadas.

O acidente aconteceu no km 341 da rodovia, no sentido norte. De acordo com a PRF, um dos caminhões estava parado sobre a pista depois de apresentar uma pane mecânica. O motorista realizava procedimentos de manutenção no veículo quando ocorreu uma batida traseira provocada por um segundo caminhão.

O condutor do caminhão que estava imobilizado foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Segundo a corporação, ele sofreu, inicialmente, apenas ferimentos leves. Os familiares que o acompanhavam no veículo não ficaram feridos.

Já o motorista do segundo caminhão morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

PRF preservou o local para perícia

Após o acidente, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram o atendimento da ocorrência, controlaram o tráfego na região e preservaram o local para o trabalho da perícia.

Segundo a corporação, ainda não é possível apontar o que provocou a batida. As causas serão definidas apenas após a conclusão da perícia e das investigações.





Entre as hipóteses que serão analisadas pelas autoridades estão um possível mal súbito do motorista, fadiga ao volante ou eventual falha mecânica no veículo que atingiu o caminhão parado. A PRF ressaltou que nenhuma dessas possibilidades pode ser confirmada neste momento.