Caminhoneiro morre após batida entre dois veículos na Régis Bittencourt
Polícia Rodoviária Federal
Caminhoneiro morre após batida entre dois veículos na Régis Bittencourt

Um caminhoneiro morreu após um acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta quarta-feira (23), na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que as circunstâncias da batida ainda estão sendo investigadas.

O acidente aconteceu no km 341 da rodovia, no sentido norte. De acordo com a PRF, um dos caminhões estava parado sobre a pista depois de apresentar uma pane mecânica. O motorista realizava procedimentos de manutenção no veículo quando ocorreu uma batida traseira provocada por um segundo caminhão.

O condutor do caminhão que estava imobilizado foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Segundo a corporação, ele sofreu, inicialmente, apenas ferimentos leves. Os familiares que o acompanhavam no veículo não ficaram feridos.

Já o motorista do segundo caminhão morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos.

PRF preservou o local para perícia

Após o acidente, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram o atendimento da ocorrência, controlaram o tráfego na região e preservaram o local para o trabalho da perícia.

Segundo a corporação, ainda não é possível apontar o que provocou a batida. As causas serão definidas apenas após a conclusão da perícia e das investigações.


Entre as hipóteses que serão analisadas pelas autoridades estão um possível mal súbito do motorista, fadiga ao volante ou eventual falha mecânica no veículo que atingiu o caminhão parado. A PRF ressaltou que nenhuma dessas possibilidades pode ser confirmada neste momento.

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