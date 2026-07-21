Foto: Matheus Lima/Vasco. Vasco da Gama

Independiente Medellín e Vasco da Gama protagonizam o duelo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (22). A bola rola no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, às 19h.

O técnico colombiano Luis Amaranto Perea estreia no comando da equipe mandante com os portões fechados.

Isso acontece porque o clube foi punido devido ao cancelamento do confronto diante do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, após torcedores terem brigado com a polícia local e jogado bombas no gramado.

Já o Gigante da Colina terminou em segundo do Grupo G na competição, atrás somente do Olimpia.

Com o objetivo de buscar um triunfo fora de casa, o técnico Pedro Emanuel volta a contar com Andrés Gómez e Brenner nas vagas de Rojas e Spinelli.

Além disso, Nuno Moreira deve ser testado no meio campo, atuando como camisa 10 da equipe.

Quem vencer, levará o resultado para São Januário, onde será realizada a disputa de volta, valendo vaga nas oitavas de final.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Independiente Medellín - Luis Amaranto Perea: Eder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski.

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira.

Data: 22/07 (quarta-feira).

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia

Arbitragem: Piero Maza (Chile)

Onde assistir: Disney+

*Estagiária sob supervisão



