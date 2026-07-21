Reprodução/Ecovias Rodovia Imigrantes

O Governo de São Paulo anunciou que vai alterar a localização de um dos pórticos do sistema de pedágio eletrônico free flow na Rodovia dos Imigrantes após reclamações de moradores de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. A mudança busca evitar que residentes da região paguem a tarifa integral ao utilizar a rodovia para deslocamentos locais.

O sistema de cobrança automática no complexo Anchieta-Imigrantes está previsto para entrar em operação em 1º de agosto. Inicialmente, um dos pórticos foi instalado no km 29 da Imigrantes, ponto que passou a ser alvo de críticas por afetar moradores que dependem da rodovia para acessar bairros e aldeias da região.

Segundo o governo paulista, o equipamento será deslocado para alguns metros antes do local inicialmente definido. Com isso, o principal acesso terrestre às comunidades localizadas às margens da Represa Billings será preservado.

Atualmente, a Rodovia dos Imigrantes é a única ligação por terra entre essas localidades e o restante de São Bernardo do Campo. A outra alternativa é a travessia por balsa.

Ainda não há uma data confirmada para a conclusão da mudança do pórtico.

Moradores terão isenção temporária

Até que a alteração seja concluída, os moradores da região afetada poderão solicitar isenção da tarifa, desde que façam um cadastro específico.

O governo de São Paulo informou que o benefício será temporário, mas ainda não divulgou como será o procedimento de cadastramento, quais documentos serão exigidos, quem terá direito à isenção nem qual será o canal para fazer a solicitação.

A expectativa é que essas informações sejam apresentadas antes da entrada em operação do sistema, marcada para 1º de agosto.

Como funciona o sistema free flow

O free flow, expressão em inglês que significa “fluxo livre”, é um modelo de pedágio eletrônico que dispensa as tradicionais praças de pedágio e as cancelas.

Nesse sistema, o motorista passa normalmente pela rodovia, sem precisar reduzir a velocidade ou parar o veículo. A cobrança é feita por um pórtico equipado com câmeras e sensores, que identificam a placa do automóvel ou a tag eletrônica instalada no para-brisa.

Quem possui uma tag de pedágio tem o valor debitado automaticamente. Já os motoristas sem esse dispositivo precisam realizar o pagamento posteriormente pelos canais disponibilizados pela concessionária, dentro do prazo estabelecido.

Caso o pagamento não seja efetuado, o motorista poderá ser autuado por evasão de pedágio, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

A proposta do modelo é reduzir filas, melhorar a fluidez do trânsito e diminuir o tempo de viagem.

Como ficará a cobrança

Com a implantação do novo sistema no complexo Anchieta-Imigrantes, a tarifa será dividida em duas cobranças. O valor previsto é de R$ 20,30 na subida da serra e R$ 20,30 na descida, substituindo o modelo concentrado em uma única praça de pedágio.

Os pórticos do free flow foram instalados no km 33 da Via Anchieta e no km 29 da Rodovia dos Imigrantes, nos dois sentidos. No entanto, o equipamento localizado na Imigrantes será reposicionado para atender à demanda apresentada pelos moradores de Riacho Grande.





O governo estadual afirma que a alteração busca conciliar a implantação da nova tecnologia de cobrança com a manutenção do acesso das comunidades da região, o que evita impactos para quem utiliza a rodovia apenas em deslocamentos locais.