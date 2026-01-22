Divulgação/Lacta Chocolate branco Laka

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote CC28525493 do chocolate branco Laka após identificar erro de rotulagem que omitiu a informação obrigatória sobre a presença de glúten.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União e vale exclusivamente para o lote citado.

Segundo a agência, o problema ocorreu porque unidades do Laka Oreo foram embaladas com o rótulo do chocolate branco Laka.

Com isso, a lista de ingredientes impressa na embalagem não corresponde ao produto real, o que levou à ausência do alerta “contém glúten”, exigido por lei.

A falha foi comunicada pela própria fabricante, a Mondelez Brasil, que iniciou o recolhimento voluntário após identificar o erro técnico.

Risco direto para o consumidor

A Anvisa destacou que a ausência da informação sobre glúten pode representar risco à saúde de pessoas com doença celíaca ou alergia, que dependem da rotulagem correta para evitar reações adversas.

Por esse motivo, além do recolhimento, a agência determinou a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e consumo do lote afetado.

A medida não se aplica a outros lotes ou versões do chocolate Laka. Consumidores que tenham adquirido o produto do lote CC28525493 devem interromper o consumo e procurar os canais de atendimento da fabricante para orientações sobre troca ou devolução.

Na mesma edição do Diário Oficial da União, a Anvisa também publicou outras ações de fiscalização envolvendo alimentos, incluindo o recolhimento de produtos impróprios para consumo.

Em nota, a Mondelez Brasil disse:

"Informamos que adotamos preventivamente o processo de recolhimento voluntário do CHOCOLATE BRANCO 145g, da marca LAKA do lote CC28525493 (formato tablete), com prazo de validade 14/07/2026, pois este apresenta indevidamente em seu interior o tablete de LAKA OREO. Reforçamos que o chocolate não apresenta qualquer problema de qualidade, mas está sendo recolhido voluntariamente, de maneira preventiva do mercado, prezando pela segurança dos consumidores alérgicos ou intolerantes ao trigo, por conter este ingrediente em sua composição, não declarado no rótulo de LAKA.

Os produtos destes lotes já adquiridos pelos consumidores poderão ser substituídos por outro produto da mesma natureza sem qualquer custo, por meio de contato gratuito com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800 704 1940, de segunda a sexta-feira das 08h às 17h, exceto feriados."