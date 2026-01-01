Rodrigo T. Ribeiro - Portal iG Queima de fogos em Copacabana no Rio





A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas para assistir a queima de fogos, da virada do ano, segundo dados da RioTur.

O maior réveillon do mundo, como é reconhecido pelo Guinness Book, reuniu mais de 5,1 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, entre cariocas e turistas, em 13 palcos espalhados pela cidade.

O Portal iG acompanhou de perto o espetáculo da passagem de ano e registrou a queima de fogos. Confira a seleção de fotos.

Rodrigo T. Ribeiro - Portal iG Multidão se aglomerou para registrar o espetáculo da Virada

Rodrigo T. Ribeiro Fogos de artificio coloridos tomaram a orla da praia.









Virada na Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca, no Rio, também estava com a orla cheia quando os ponteiros do relógio marcaram meia noite.

Turistas e cariocas ocuparam o calçadão para celebrar a chegada de 2026.

Fagner Vilela - Portal iG Turistas e cariocas ocupam calçadão da Barra da Tijuca para companhar o espetáculo no céu







