Queima de fogos em Copacabana no Rio
Rodrigo T. Ribeiro - Portal iG
Queima de fogos em Copacabana no Rio


A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu mais de 2,6 milhões de pessoas para assistir a queima de fogos, da virada do ano, segundo dados da RioTur. 

O maior réveillon do mundo, como é reconhecido pelo Guinness Book, reuniu mais de 5,1 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, entre cariocas e turistas, em 13 palcos espalhados pela cidade.

O Portal iG acompanhou de perto o espetáculo da passagem de ano e registrou a queima de fogos. Confira a seleção de fotos. 

Multidão se aglomerou para registrar o espetáculo da Virada
Rodrigo T. Ribeiro - Portal iG
Multidão se aglomerou para registrar o espetáculo da Virada
Fogos de artificio coloridos tomaram a orla da praia.
Rodrigo T. Ribeiro
Fogos de artificio coloridos tomaram a orla da praia.



Virada na Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca, no Rio, também estava com a orla cheia quando os ponteiros do relógio marcaram meia noite. 

Turistas e cariocas ocuparam o calçadão para celebrar a chegada de 2026.

Turistas e cariocas ocupam calçadão da Barra da Tijuca para companhar o espetáculo no céu
Fagner Vilela - Portal iG
Turistas e cariocas ocupam calçadão da Barra da Tijuca para companhar o espetáculo no céu



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-01-01/fotos--veja-como-foi-a-queima-de-fogos-em-copacabana-no-rio.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes