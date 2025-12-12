Reprodução Cynthia Mign, 54 anos, foi condenada, nesta semana

Cynthia Mign, 54 anos, foi condenada, nesta semana, a 50 anos prisão por matar e beber o sangue da vizinha. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos, em setembro de 2022. As informações são do Daily Star.

Leia também: Suposto serial killer é condenado a mais de 40 anos de prisão



À época, a vítima, Angie Melissa Morre, de 45 anos, ligou para a emergência, alegando que alguém estava tentando entrar na casa pela janela. Pouco tempo após o contato, os policias a encontram morta.

Na ocasião, Ming tentou fugir do local, mas acabou mobilizada pela corporação. Ao ser detida, ela confessou ter invadido a residência de Angie, tomado a arma e atirado na cabeça da vítima. No depoimento, ela afirmou ter bebido o sangue da vizinha.

Defesa alega transtorno

A defesa de Cynthia Ming alega que a acusada teria diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônico e transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar.

Segundo o médico que acompanha o caso, Ming, na noite do crime, relatou ter sido eletrocutada, o que a teria deixado "completamente transtornada". Contudo, Ming afirmou que estava plenamente consciente no dia do ocorrido.

Os promotores Duncan Widmann e Luke McCowan aceitaram a confissão e julgam improvável que ela tenha o tempo de prisão diminuído por considerarem a brutalidade do assassinato.