Unsplash Participantes terão a experiência de viver como um astronauta

Um estudo alemão oferece cerca de R$ 140 mil para quem ficar 100 dias isolado em uma estação espacial simulada. Ao todo, serão selecionados seis voluntários que sentirão na pele como é a vida no espaço.

O objetivo da pesquisa é entender os efeitos causados pelo isolamento extremo durante missões espaciais. Os interessados precisam ter i dade entre 25 e 55 anos, ter boas condições de saúde, praticar exercício físico regularmente e ter comprovada proficiência em língua inglesa.

Além disso, é necessário ter formação superior, preferencialmente, nos curso de Medicina, Engenharia de Software, Tecnologia ou áreas correlatas. Os inscritos passarão por testes físicos, psicológicos e médicos.

Brasileiros podem se candidatar, contudo, é preciso providenciar o visto e seguro viagem.

Vida de astronauta

A experiência promovida pelo estudo terá duração de 126 dias. Desse total, 16 serão de preparação. O confinamento está previsto para 7 de abril , com encerramento para 7 de agosto de 2026.



Os participantes selecionados viverão como astronautas, com limitações de banhos, sem cochilos e períodos de atividades físicas. O monitoramento será por meio de câmeras. Além disso, cada participante pode levar poucos pertences pessoais.

O estudo é financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) e organizado pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR). Já a experiência de isolamento será no Instituto de Medicina Aeroespacial.











