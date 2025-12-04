Miriam Sanger Jerusalém

Segundo estudo da Atlasintel, 64 % dos brasileiros afirmam que o presidente Lula (PT) deveria se aproximar mais de Israel. Além disso, para os participantes, o governo brasileiro deveria ter uma relação mais distante com regime iraniano.



O estudo, encomendado pela StandWithUs Brasil, reúne informações sobre a percepção da população brasileira sobre o conflito entre Israel e Palestina e conta com 1.812 entrevistados. A coleta de dados foi realizada entre os dias 10 e 23 de setembro, antes do cessar-fogo.

O resultado da pesquisa foi divulgado nesta quinta-feira (4), durante coletiva de imprensa.

Redes sociais



O estudo aponta que a maioria afirma ter um grande conhecimento do tema, enquanto 11,7% dizem saber pouco ou muito pouco.

Além disso, os entrevistados ressaltam que o acesso a informações sobre o conflito vem através das redes sociais (59,2%). Em seguida, estão: portais de notícias (54,3%), YouTube (46,4%), TV aberta (45,2%), TV por assinatura (28,9%), podcasts (17,6%), influenciadores e famosos (11,2%).

Os debates sobre o assunto são corriqueiros nas redes sociais. Segundo o levantamento, 49,3% compartilharam conteúdos relacionados ao conflito. Essa exposição gerou, para 17,7% das pessoas, críticas ou preconceitos. Já 10,8% dos respondentes alegaram que se afastaram voluntariamente de algumas pessoas por causa disso.

Quase 30% apoiam Israel

Os dados mostra que 29,8% dos participantes apoiam Israel. Enquanto 29,6% estão do lado palestino. Ademais, os resultados apontam que a polarização política no Brasil impacta nesse posicionamento.

Partindo dessa premissa, apresenta-se que a maioria dos eleitores de Lula apoiam a Palestina. Já os votantes do ex-presidente Bolsonaro (PL) estão ao lado de Israel.

Reprodução/AlJazeera Palestinos voltam para casa após desbloqueio das vias para o norte





Evangélicos são a favor de Israel

Conforme os resultados do levantamento, 58,5% desse segmento religioso apoiam o estado de Israel. Além disso, mais de 74% dos evangélicos alegam que o Hamas é culpado pela guerra e 63,3% acreditam que Lula adotou uma postura favorável ao grupo.

Paz é consenso

O estudo restrata que a paz é consenso entre os participantes. O apoio a solução de dois Estados (Israel e Palestina) foi a opção mais escolhida dentre os eleitores de Lula (89,7%) e de Bolsonaro (43,8%).

Para os petistas, ter apenas um estado palestino é defendido por apenas 1,7%. No cenário contrário, ou seja, sem território palestino, apenas 12,2% dos bolsonaristas apoiam.