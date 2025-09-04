Divulgação Carla Brandão tem mais de três décadas de experiência em comunicação

O Portal iG dá mais um passo em sua estratégia de crescimento e diversificação editorial: a estreia da coluna Carla Brandão, que promete trazer uma abordagem inovadora sobre desenvolvimento pessoal e bem-estar mental para os leitores.

Com mais de 162 milhões de visualizações mensais e uma audiência cada vez mais engajada em conteúdos sobre qualidade de vida, o iG amplia seu compromisso em aprofundar temas relevantes para o cotidiano de seus leitores, especialmente em um momento em que questões de saúde mental ganham destaque na sociedade.

A embaixadora da coragem

A nova colunista é Carla Brandão, profissional com mais de três décadas de experiência em comunicação, que passou e conhece como poucos os bastidores da televisão brasileira. “De estagiária, me tornei diretora do programa do Fausto Silva. Foram muitos anos aprendendo a ser líder, a obter o melhor de um time, a ser multifunção. Poder dar o exemplo pela atitude sempre foi a minha régua”, diz ela.

A trajetória de Carla Brandão chama atenção pela autenticidade e pela constante reinvenção: após uma separação conjugal em 2009 que a fez repensar completamente sua vida, ela mergulhou no autoconhecimento e se tornou coach, psicanalista e podcaster. Hoje, cursa pós-graduação em Neurociência aplicada à educação e já publicou dois livros.

“Eu sempre digo que minha maior conquista foi essa transição de carreira, foi ter assumido o controle do barco e direcionado o leme para dentro de mim mesma. Só posso ser farol se eu falar o que faço e os dois forem correlatos ao que eu penso. Sintonia, harmonia, capacidade técnica e inspiração com sensibilidade. Cuido de pessoas, geralmente, machucadas, em busca de si mesmas e isso é uma responsabilidade imensa”, conta Carla Brandão.





Conteúdo direto e sem romantização

O diferencial da nova coluna está na abordagem prática e sem "romantização" dos desafios pessoais. “Se não descobrirmos o que está nos travando, fica difícil avançar de forma emocionalmente sustentável. Estamos à beira de um colapso na saúde mental e olhar com cuidado para essa área se faz necessário. Eu dou esse empurrãozinho”, explica Carla, que promete trazer reflexões baseadas em exemplos reais e soluções possíveis.

A coluna vai abordar temas como coragem, autorresponsabilidade, superação de expectativas e a importância de viver o presente - questões que ressoam diretamente com os interesses da audiência do iG, que demonstra crescente busca por conteúdos de bem-estar e desenvolvimento pessoal.

Relevância em tempos desafiadores

A nova coluna chega em um momento crucial, quando questões de saúde mental e bem-estar ganham cada vez mais relevância no debate público. Com sua experiência em comunicação e formação técnica em desenvolvimento humano, Carla propõe-se a ser "uma espécie de farol" para pessoas em busca de autoconhecimento e crescimento pessoal.

A audiência pode esperar conteúdos que transitam entre desenvolvimento pessoal, análise comportamental e reflexões sobre questões contemporâneas, sempre com o foco na "coragem" como elemento transformador - conceito que Carla define como "ação que vem do coração".

Sobre a coluna

A coluna Carla Brandão será publicada regularmente no Portal iG, trazendo reflexões práticas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comportamento.

O primeiro texto de Carla Brandão pode ser lido aqui.



