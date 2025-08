Reprodução Fox News Criança quase é levada por sequestrador nos EUA







Uma menina de apenas três anos foi agarrada por um homem desconhecido dentro da área de recreação infantil do shopping Fair Oaks Mall, na Virgínia, EUA. O homem, identificado como Andres Caceres Jaldin, de 26 anos, levantou a criança nos braços e saiu andando tranquilamente com ela nos corredores do centro comercial, segundo informações da Fox News. Mas o que ele não esperava era a reação imediata da família.

Segundo relatos da polícia local e imagens de câmeras de segurança, o pai da menina percebeu que ela havia sumido e, em poucos segundos, avisou a mãe.

A mulher saiu em disparada e encontrou o homem já no segundo andar do local com a filha nos braços. Sem hesitar, ela confrontou o suspeito, que entregou a criança e fugiu.

A menina foi devolvida aos pais assustada, mas sem ferimentos. Já o homem foi localizado e preso no dia seguinte, escondido em um hotel, ainda na Virgínia. Além da tentativa de sequestro, ele também vai responder por furto de veículo, já que estava em posse de um carro roubado.

De acordo com as autoridades locais, Andres tem um histórico de violência doméstica e tem registros médicos de esquizofrenia. Ainda assim, ele estava solto e sem acompanhamento no momento do crime.

A polícia destacou que a atitude da mãe foi essencial para impedir que o crime fosse adiante.