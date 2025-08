Reprodução/ Gary Hershorn/ ABC News Tempestade na cidade de Nova York

As cidades de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência nesta quinta-feira (31) após chuvas torrenciais atingirem a região nordeste dos Estados Unidos. As informações são da ABC News.

Classificado em nível 3 de 4 o risco de inundações repentinas, afeta não apenas o núcleo urbano de Nova York, mas também regiões de Long Island, baixo Vale do Hudson, sul de Connecticut, Nova Jersey, Filadélfia, Maryland e a capital, Washington, D.C. Também foram emitidos alertas de tempestades.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, decretou estado de emergência para a cidade e condados vizinhos, medida acompanhada por autoridades de Nova Jersey. Ela também afirmou que o local mais crítico foi no Queens, que chegou a chover 13 centímetros.

Diversos veículos ficaram submersos nas águas das enchentes, exigindo ação imediata das equipes de resgate. De acordo com a governadora, o estado havia antecipado a gravidade da situação e mobilizou previamente viaturas de emergência, geradores e outros equipamentos essenciais, o que possibilitou uma resposta ágil diante da crise.







O estado de emergência foi decretado em 14 condados, e o centro de operações estadual entrou em funcionamento total para coordenar as ações. Em alerta em sua rede social X (antigo Twitter), o prefeito de Nova York, Eric Adams, advertiu: "Evite viajar se puder" .

As chuvas intensas agravaram o trânsito e foi necessário o fechamento de vias expressas como a Long Island Expressway, a FDR Drive e a Cross Island Parkway foram parcialmente interditadas. Além disso, trechos do sistema ferroviário da Long Island Rail Road e do New Jersey Transit tiveram suas operações suspensas.

A cidade de Nova Jersey também anunciou estado de emergência. A governadora em exercício Tahesha Way informou que foram relatadas inundações em várias rodovias importantes.

No subúrbio de Washington, D.C., o condado de Montgomery, em Maryland, enfrentou "inundações consideráveis", segundo as autoridades locais. O Serviço de Bombeiros e Resgate do Condado relataram que ao menos quatro operações de salvamento nas regiões de Bethesda e Potomac.

Além dos transtornos nas estradas, o setor aéreo também foi impactado. Mais de 1.400 voos foram cancelados em todo o país, com destaque para os aeroportos de Nova York e o Aeroporto Nacional Reagan de Washington D.C.