Erik Menendez, de 54 anos, está hospitalizado e foi diagnosticado com uma condição médica grave. Ao lado do irmão, Lyle Menendez, Erik cumpre pena de prisão perpétua pelos assassinatos de seus pais José e Kitty Menendez, ocorridos em 1989, nos Estados Unidos. O diagnóstico específico não foi revelado. As informações são da ABC News .

O caso, que chocou os Estados Unidos, ganhou atenção internacional tanto pela brutalidade do crime quanto pela complexidade do julgamento, marcado por denúncias de abusos sofridos pelos irmãos e debates sobre legítima defesa. Inicialmente, ambos foram condenados sem possibilidade de liberdade condicional.

Em maio deste ano, no entanto, os irmãos foram re-sentenciados a 50 anos de prisão perpétua, o que tecnicamente os torna elegíveis para solicitar liberdade condicional. A audiência que pode decidir o destino deles está marcada para o próximo dia 21 de agosto.

Com o agravamento da saúde de Erik, o advogado Mark Geragos — conhecido por defender celebridades e figuras públicas envolvidas em casos controversos — fez um apelo pela liberação médica imediata do seu cliente antes da audiência oficial. Em entrevista ao site TMZ, Geragos foi direto:





“É uma condição séria. Eu só acho que ele deveria receber uma licença condicional, acho que é o termo correto, e ele poderia receber uma licença médica antes da audiência para que possa trabalhar com o advogado de liberdade condicional, se atualizar, estar pronto para agir e dar o seu melhor. Acho que é a única coisa justa e equitativa a se fazer”.

Enquanto isso, o promotor público do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, segue firme em sua posição contrária à soltura dos irmãos. Hochman rejeita os argumentos apresentados pela defesa, classificando-os como parte de uma "ladainha de mentiras" construídas para manipular a opinião pública e o tribunal.

Apesar da resistência da promotoria, Erik e Lyle Menendez contam com o apoio de mais de 20 familiares, que passaram a defender publicamente a libertação dos irmãos. Esse apoio, somado às recentes mudanças legais e aos problemas de saúde de Erik, pode influenciar o desfecho do processo que se arrasta há mais de 35 anos.

Quando a vida real influencia a ficção

O caso dos irmãos Menendez ganhou ainda mais notoriedade nos últimos anos ao ser adaptado para a ficção.

A Netflix produziu uma minissérie de 9 episódios chamada "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos pais" e um documentário entitulado "O caso dos irmãos Menendez".

Ambas narrativas são baseadas na história real dos irmãos, na reconstituição do assassinato dos pais, além do julgamento e das controvérsias que cercaram o caso, incluindo as alegações de abuso sexual e psicológico sofrido pelos irmãos.