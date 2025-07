Reprodução/ Shutterstock Hunter Biden













Hunter Biden, filho do ex-presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, afirmou que o pai fez uso do sonífero Ambien antes do desastroso debate contra Donald Trump , ocorrido em junho de 2024.

A revelação foi feita em uma entrevista de mais de três horas ao programa Channel 5, do jornalista Andrew Callaghan, publicada no YouTube nesta segunda-feira (21). As informações são do USA Today.

De acordo com o jornal, durante a conversa, Hunter não poupou críticas – recheadas de palavrões – a nomes de peso do Partido Democrata e de Hollywood, como George Clooney, James Carville e David Axelrod, que pediram publicamente que Biden deixasse a corrida presidencial após seu desempenho no debate.

Segundo Hunter, o presidente, então com 81 anos, havia enfrentado uma maratona de viagens internacionais nos dias que antecederam o confronto com Trump e teria recorrido ao medicamento para conseguir dormir. “Deram Ambien para ele conseguir descansar. Ele subiu no palco e parecia um cervo parado diante dos faróis. Foi o combustível perfeito para qualquer narrativa que quisessem contar”.

O Ambien, conhecido genericamente como zolpidem, é um remédio usado para tratar insônia e distúrbios do sono, e seus efeitos colaterais podem incluir confusão, sonolência residual e prejuízo cognitivo — especialmente em pessoas idosas.

Até então, a Casa Branca e os ex-assessores de Biden atribuíram o desempenho ruim do presidente a uma agenda extremamente puxada, que incluiu a cúpula do G-7 na Itália, homenagens aos veteranos no 80º aniversário do Dia D na França, compromissos familiares e eventos de arrecadação beneficente nos Estados Unidos. O uso do Ambien, no entanto, não havia sido mencionado oficialmente.





Hunter contra todos

Hunter Biden aproveitou a entrevista para desabafar contra os aliados do pai que, na sua visão, se voltaram contra ele no momento mais delicado da carreira política de Joe Biden.

Entre os alvos principais, o ator George Clooney — que organizou eventos em apoio à campanha democrata e escreveu um artigo no New York Times pedindo a saída de Biden da disputa — foi um dos mais criticados. “F***-se ele e todos ao redor dele. "O que você tem a ver com isso? Por que eu tenho que te ouvir? Que direito você tem de pisar em um homem que dedicou 52 anos da sua vida a serviço deste país?" , disparou Hunter.

Já para James Carville, veterano estrategista democrata, Hunter direcionou as palavras “não vence uma corrida há 40 anos”. E David Axelrod foi atacado de forma ainda mais agressiva, com insinuações pessoais e xingamentos.

Para Hunter, as críticas à idade e à capacidade do pai foram injustas e oportunistas.

Ele também mirou a ex-assessora da Casa Branca Anita Dunn — uma das poucas figuras do círculo íntimo de Biden que não pediu sua renúncia — acusando-a de lucrar milhões de dólares com a máquina partidária.

Alfinetou ainda os apresentadores do podcast Pod Save America, antigos redatores de discursos de Obama, chamando-os de "redatores de discursos juniores" .

Reviravoltas



Na ocasião do debate entre Joe Biden e Donald Trump, realizado em 27 de junho de 2024, Biden teve dificuldade para articular ideias e em diversos momentos parecia perdido.

Apesar de ter insistido, nos dias seguintes, que permaneceria na corrida, as pressões internas do Partido Democrata se intensificaram, com líderes influentes pedindo sua desistência.

A reviravolta veio em 21 de julho, quando Biden anunciou oficialmente que deixaria a disputa, abrindo caminho para a candidatura da então vice-presidente Kamala Harris.

A crise política se somou a escândalos envolvendo Hunter Biden, que havia sido condenado por crimes relacionados ao porte ilegal de armas e omissão fiscal. Em um dos últimos atos antes de deixar o cargo, Biden concedeu ao filho um perdão total e incondicional, que incluiu potenciais delitos cometidos entre 2014 e 2024.