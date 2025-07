Reprodução/ Flickr Los Angeles County Sheriff









Três policiais do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, designados para a equipe de explosivos incendiários morreram nesta sexta-feira (18) após uma explosão no Centro de Treinamento Biscailuz. As informações são do USA Today.

Durante uma coletiva de imprensa o Xerife Robert Luna relatou que o incidente ocorreu por volta das 7h30 desta sexta-feira. As causas do incidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela unidade de homicídios do departamento, bem como pelo FBI e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos.

O esquadrão antibombas da Polícia de Los Angeles foi acionado para garantir a segurança do local. Após varredura, os agentes determinaram que não havia outros riscos iminentes.

Luna informou que os nomes dos policiais ainda não foram divulgados oficialmente, pois o departamento aguarda contato com os familiares.

O Xerife destacou ainda a dimensão da tragédia. “Infelizmente, esta é a maior perda de vidas para nós, como Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, desde 1857” . E reforçou: "Entre os três membros juramentados, eles serviram nossa comunidade com orgulho por 74 anos."

Reações

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, classificou o acidente como “horrível” e disse que o esquadrão antibombas do Departamento de Polícia de Los Angeles prestou apoio nas ações.

O governador Gavin Newsom também foi informado e colocou o governo estadual à disposição para colaborar com as autoridades locais.

A procuradora-geral Pam Bondi informou através de sua rede social X (antigo twitter) que agentes federais foram mobilizados para auxiliar na apuração do caso. Segundo ela, conversas já foram iniciadas com o Xerife Robert Luna, o procurador-geral Bill Essayli e outras autoridades.

O Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles divulgou notas oficiais expressando solidariedade às famílias dos agentes. A supervisora Hilda Solis declarou que acompanha o caso e reforçou o apoio às investigações. Kathryn Barger também afirmou estar acompanhando o trabalho das autoridades.

Histórico de ocorrências

Este é o terceiro episódio grave registrado em treinamentos do Departamento do Xerife nos últimos anos.

Em abril de 2024, um policial com 22 anos de serviço morreu após sofrer ferimentos em um incêndio durante uma simulação no estande de tiro móvel do departamento. A Associação Profissional do Xerife de Los Angeles afirmou que um "mau funcionamento do equipamento" teria provocado o incêndio.

Em 2022, outro caso resultou na morte de um recruta e ferimentos em outros colegas, após um motorista atingir um grupo de treinamento em via pública. O condutor alegou ter dormido ao volante e foi indiciado por homicídio culposo.