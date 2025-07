Reprodução/ Carolina Antunes/PR Jair Messias Bolsonaro













Diante da ofensiva da Polícia Federal que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada do Partido Liberal (PL) no Congresso Nacional, articulou uma resposta política imediata e convocou uma reunião de emergência nesta sexta-feira (18).

O grupo, formado majoritariamente por aliados do ex-presidente, decidiu pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para que suspendam o recesso informal do Legislativo.

Participaram do encontro deputados e senadores do Partido Liberal (PL), além de representantes do Partido NOVO, das lideranças da Minoria e da Oposição. No centro das preocupações está o avanço de decisões monocráticas do STF que, segundo os parlamentares, afrontam princípios constitucionais como o devido processo legal, a liberdade de expressão e a presunção de inocência.

Sem apelar ao tom protocolar, os congressistas demonstraram inquietação com o que consideram uma crescente interferência do Judiciário em temas sensíveis da política nacional. A avaliação entre os presentes é de que a independência entre os Poderes está ameaçada — e que o Parlamento precisa reagir de forma articulada.

Ainda entre as medidas definidas está a convocação de uma nova reunião ampliada para a próxima segunda-feira (21), com representantes do PL, do NOVO e das lideranças da oposição. O objetivo é esclarecer à sociedade os riscos à democracia, reforçar compromissos constitucionais e articular estratégias conjuntas contra o que os parlamentares classificam como 'abusos judiciais'





Além disso, será solicitada a ativação de comissões permanentes da Câmara, como as de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado, bem como de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN). O objetivo é discutir os efeitos institucionais das decisões judiciais e apresentar medidas legislativas em resposta.

Outro passo anunciado é o envio de um ofício ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, solicitando o encerramento imediato do chamado “recesso branco” — período informal de pausa nas atividades legislativas — e a convocação urgente da Mesa Diretora, para avaliar providências frente ao que consideram um desequilíbrio institucional.

Ao fim da reunião, as lideranças reiteraram "o compromisso inegociável com a democracia, com a separação entre os Poderes e dos direitos fundamentais do povo brasileiro" .