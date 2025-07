Reprodução/Instagram Medusa gigante é capturada na Espanha

O animal marinho, identificado por especialistas como uma medusa barril (Rhizostoma pulmo), chamou atenção pelo tamanho incomum: segundo testemunhas, tinha cerca de 80 centímetros de diâmetro e nadava muito próximo da orla da praia de Pedregalejo, em Málaga, na Espanha.

A espécie, comum no, não é considerada perigosa, mas seus tentáculos podem causar ardência, coceira e irritações na pele.

Vídeos e imagens circularam rapidamente nas redes sociais, mostrando o momento em que a medusa se aproxima da areia. Muitos banhistas saíram da água assustados, enquanto outros se aproximaram para registrar a cena de perto. “Nunca vi uma desse tamanho. Foi assustador e fascinante ao mesmo tempo”, disse Carmen Rodríguez, moradora do bairro de El Palo - para imprensa local.

Segundo o Centro Oceanográfico de Málaga, o aparecimento da medusa barril é mais frequente entre os meses de julho e setembro, quando as temperaturas da água aumentam e favorecem a presença desses animais. “Este exemplar é maior do que o habitual, mas não representa grande risco. A recomendação é não tocar e evitar o contato direto com os tentáculos”, explicou o biólogo marinho Javier Torres.

A Polícia Local isolou parte da praia por precaução, e uma equipe ambiental monitorou a movimentação da medusa até que ela retornasse para águas mais profundas. Não houve registro de feridos.

As autoridades orientam os banhistas a ficarem atentos a eventuais alertas nas praias da Costa del Sol, especialmente nos próximos dias. Caso ocorra contato acidental com uma medusa, a recomendação é:

• Lavar a área com água do mar (nunca com água doce);

• Não esfregar a pele;

• Aplicar compressas frias;

• Procurar atendimento médico em caso de dor intensa ou reação alérgica.

Pedregalejo, uma das praias mais populares de Málaga, continuou aberta à visitação, com sinalização reforçada para alertar sobre a presença ocasional de medusas nesta época do ano.