O diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil( Cecafé), Marcos Matos, detalhou os bastidores e os objetivos do 10º Coffee Dinner & Summit em entrevista ao Portal IG nesta terça-feira (01). O evento acontece em Campinas entre 2 e 4 de julho, reunindo os principais agentes globais do café. O bate-papo é conduzido pela jornalista Giovana Web e pelo jornalista e head de negócios integrados do Portal IG, Willian Oliveira.

Além dos detalhes do evento em si, a conversa com Marcos Matos também traz uma análise estratégica sobre o papel do Brasil como maior produtor e exportador mundial de café e os caminhos para manter esse protagonismo diante de um cenário internacional cada vez mais exigente.

Durante a entrevista, Matos reforça ainda a importância do evento como um grande ponto de convergência entre produtores, importadores, pesquisadores e líderes do setor. Afinal, o Coffee Dinner & Summit tem como missão ampliar o reconhecimento da sustentabilidade e qualidade do café brasileiro, além de promover o diálogo sobre tendências de consumo, regulamentações internacionais e os impactos das mudanças climáticas.





Um dos destaques da conversa é a forma como o Brasil tem respondido às novas exigências regulatórias da União Europeia, como a lei antidesmatamento (IUDR). Segundo Matos, o país é a única origem exportadora que conseguiu crescer 42,8% nas exportações, agregando valor ao produtor e mantendo sua posição de liderança no mercado global.

Importância do Cecafé

A entrevista também ressalta o propósito do Cecafé em conectar o produtor brasileiro às demandas do mercado internacional, assegurando transparência, rastreabilidade e rentabilidade. Com 39 regiões produtoras, mais de 1.500 municípios envolvidos na produção e exportações para cerca de 150 países, o conselho representa 96% de todo o volume de café exportado pelo Brasil.

O Coffee Dinner & Summit, segundo Matos, é também uma plataforma de negócios, com salas de reuniões e palestras técnicas, fortalecendo o relacionamento entre compradores internacionais e empresas brasileiras.

Além de abordar questões técnicas e mercadológicas, a entrevista aborda um futuro em que o uso de tecnologia, a formação de parcerias e a valorização do produtor serão cruciais para manter o Brasil como referência mundial em café. E isso não apenas em volume, mas em qualidade, sustentabilidade e inovação.

A entrevista completa com Marcos Matos está disponível no canal do YouTube do IG (clique aqui).