Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente, nesta sexta-feira (20), a medida que proibia a Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros — imposta por ordem do presidente Donald Trump. A decisão judicial é considerada uma vitória para a tradicional instituição, que vinha sendo alvo de sucessivas pressões e sanções por parte do governo americano.

A juíza distrital Allison Burroughs autorizou a continuidade das matrículas de alunos internacionais enquanto o caso segue em tramitação judicial. A Universidade havia processado o Departamento de Segurança Interna em maio, após o órgão revogar sua certificação para receber estudantes do exterior e emitir os documentos necessários para vistos estudantis.

Caso a decisão do governo fosse mantida, aproximadamente 7 mil alunos estrangeiros poderiam ser obrigados a deixar a instituição ou ficarem em situação irregular no país. Além disso, novas admissões fora dos EUA seriam barradas.

Harvard classificou a ação de Trump como retaliação após a universidade recusar demandas da Casa Branca por mudanças em suas políticas sobre protestos, admissões e contratações. A retaliação teria se refletido em cortes de mais de US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 14,3 bilhões de reais na cotação atual) em verbas para pesquisas, cancelamento de contratos federais e ameaças à isenção fiscal da instituição.

A ofensiva da administração Trump contra Harvard não é recente. Antes mesmo de reassumir a presidência, ele e seus aliados vinham articulando investigações contra a universidade, com o argumento de que a instituição estaria sendo leniente com episódios de antissemitismo — especialmente após manifestações no campus relacionadas ao conflito entre Israel e o Hamas.





Governo Trump mantém diálogo com Harvard, mas tensão jurídica persiste

Apesar do clima de tensão e da série de embates judiciais, a Casa Branca sinalizou que mantém a porta aberta para negociações com a Universidade de Harvard, atualmente no centro de uma das disputas mais sensíveis entre o governo Trump e o setor acadêmico dos EUA.

Em uma publicação feita durante a última sexta-feira (20), o presidente Donald Trump afirmou em sua rede social, Truth Social, que Harvard teria “agido de maneira extremamente apropriada” durante as negociações recentes com o governo. Ele ainda sugeriu que um acordo histórico poderá ser anunciado nos próximos dias.

“Muitas pessoas têm perguntado o que está acontecendo com a Universidade Harvard e suas impropriedades em larga escala que temos abordado, buscando uma solução. Temos trabalhado em estreita colaboração com Harvard, e é bem possível que um acordo seja anunciado na próxima semana ou algo assim.” , escreveu Trump.

“Eles agiram de forma extremamente apropriada durante essas negociações e parecem estar comprometidos em fazer o que é certo. Se o acordo seguir os termos atualmente discutidos, será algo historicamente impressionante e positivo para o nosso país.” , afirmou.

O pronunciamento do presidente pode indicar certo avanço rumo a um acordo, encerrando a prolongada disputa com a universidade.