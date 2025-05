USGS/Reprodução Vulcão Kilauea





O vulcão Kilauea, no Havaí (EUA), entrou em erupção lançando fontes de lava de até 300 metros de altura, equivalente a um prédio de 100 andares, durante seis horas, conforme informou o Observatório Vulcanológico do Havaí (HVO).

O fenômeno, o 23º de uma série iniciada em dezembro de 2024, ocorreu dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, na noite de domingo (25), sem riscos imediatos para comunidades vizinhas.

A atividade começou às 23h15 (no horário de Brasília) com jatos finos de lava saindo da cratera norte.

Em 30 minutos, as fontes atingiram altura próxima à do Empire State Building(381 metros) e quase o dobro do Monumento a Washington (169 metros).





Às 00h15 (no horário de Brasília), uma segunda fonte surgiu na cratera sul, alcançando cerca de 240 metros.

Os fluxos de lava cobriram metade do chão da cratera Halema’uma’u, enquanto a nuvem de gases vulcânicos ultrapassaram 4.200 metros de altitude.





Riscos para a população

Apesar de isolada, a erupção traz perigos como a névoa vulcânica, formada pela reação do dióxido de enxofre na atmosfera.

O HVO também alertou para os “cabelos de Pele”, fios de vidro vulcânico que podem machucar pele e olhos, e para a alta concentração de gases tóxicos, especialmente perigosos para pessoas com problemas respiratórios.

Previsão de novas atividades

Cientistas do HVO indicam que o Kilauea segue um padrão de erupções semanais desde dezembro de 2024.

Após cada evento, o vulcão se infla com magma subterrâneo, sinalizando preparação para nova atividade.