A Receita Federal anunciou que, a partir de julho de 2026, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará a adotar um novo formato alfanumérico, combinando letras e números na identificação de empresas. A medida tem como principal objetivo evitar o esgotamento das combinações numéricas atuais, diante do constante crescimento no número de registros empresariais no país.

O novo modelo será aplicado apenas às novas inscrições realizadas a partir da data de implantação. Os CNPJs já existentes permanecerão válidos e não sofrerão qualquer alteração. Com isso, empresários e instituições já cadastrados não precisarão tomar nenhuma medida adicional.

A Receita afirma que a nova estrutura permitirá um reconhecimento mais eficiente das empresas e contribuirá para a modernização e dinamização do ambiente de negócios no Brasil.





“ Essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil” , afirmou o órgão em comunicado oficial.

A adoção do CNPJ com letras e números também está alinhada com iniciativas de digitalização e simplificação de processos públicos, buscando dar mais agilidade ao registro e acompanhamento de empresas em território nacional.

A expectativa da Receita é que a mudança amplie significativamente a capacidade do sistema, garantindo a emissão de milhões de novos registros nos próximos anos sem risco de duplicidade.