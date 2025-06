Reprodução/Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais Apreensão de anabolizantes ilegais em MG













Uma grande apreensão de anabolizantes foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais no último domingo (15), na BR-364, no município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro (MG). A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Rodoviário (GTR), que identificou e interceptou um veículo suspeito durante uma operação de rotina.

O carro, um VW Gol branco, era conduzido por um homem de 48 anos e uma mulher de 40, ambos moradores de Rio Largo, em Alagoas. Durante a abordagem, os militares perceberam que o banco traseiro e o porta-malas estavam completamente ocupados por caixas contendo medicamentos de uso controlado, totalizando quase cinco mil unidades de anabolizantes de origem paraguaia, sem registro ou autorização para comercialização no Brasil.

De acordo com a corporação, a carga teria como destino final a cidade de Maceió (AL), e o valor estimado dos produtos apreendidos ultrapassa R$ 300 mil. Entre os itens encontrados, estão substâncias como Decanoato de Nandrolona, Propionato de Testosterona, Stanozolol, Clembuterol e Trembolona, todas conhecidas por seus efeitos anabolizantes e potencial de uso indevido em práticas esportivas ilegais.





O material estava sendo transportado de forma clandestina, escondido em caixas no interior do veículo, caracterizando tráfico de drogas conforme a legislação brasileira. Após a apreensão, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Iturama, onde foram autuados em flagrante.

A BR-364, onde ocorreu a interceptação, faz parte da chamada “rota caipira”, frequentemente utilizada para o transporte de drogas e produtos ilegais vindos do Paraguai e com destino ao interior do Nordeste brasileiro.

As autoridades reforçam que o uso e a comercialização desses medicamentos sem prescrição médica representam sérios riscos à saúde pública. A investigação agora será conduzida para apurar a origem da carga e identificar possíveis envolvidos no esquema de distribuição ilegal.