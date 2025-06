Reprodução/Instagram Lula









O Governo Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal( STF) para suspender decisões da Justiça que responsabilizam a União e o INSS por descontos indevidos em aposentadorias feitos por entidades sindicais.

A iniciativa foi formalizada por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1236, protocolada pela Advocacia-Geral da União( AGU) em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a AGU, decisões judiciais conflitantes têm provocado insegurança jurídica e dificultado a criação de um modelo eficiente e padronizado para reembolsar os aposentados prejudicados. O órgão defende que o STF ofereça uma definição clara e definitiva sobre a extensão da responsabilidade estatal nesses casos.

O objetivo, segundo o governo, é garantir a proteção dos segurados, permitir a devolução administrativa dos valores de forma mais ágil e evitar o aumento descontrolado de ações judiciais sobre o tema, o que poderia sobrecarregar o sistema judiciário.





A AGU também solicita que o STF autorize, de maneira excepcional, a liberação de crédito extraordinário fora do teto de gastos previsto no novo arcabouço fiscal, com o intuito de custear os ressarcimentos.

A relatoria do processo ficou com o ministro Dias Toffoli, que já analisa outro caso semelhante (ADPF 1234). A expectativa do governo é que o Supremo estabeleça um entendimento unificado sobre os descontos irregulares, muitos dos quais estão ligados a cobranças feitas por associações sem a autorização dos beneficiários.