Reprodução/Instituto de Defesa ao Consumidor Terminal de SP opera normalmente após suspensão de protestos













O Sindicato dos Motoristas e demais Trabalhadores do Transporte de São Paulo decidiu suspender os atos de protesto que seriam realizados, na madrugada desta sexta-feira (13), nas garagens e terminais de ônibus da cidade. As linhas estarão circulando normalmente.

O sindicato havia divulgado, como ato de protesto, o atraso em duas horas da saída do ônibus, das 3 às 5 da madrugada, e assembleia com o pessoal da manutenção e atos em terminais, das 10 às 12 horas.

A decisão de suspender as manifestações foi tomada depois que a Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura agendou uma reunião com representantes do setor patronal, na manhã desta sexta, para a definição de uma proposta salarial.

Após a reunião, o sindicato realizará uma plenária na sua sede para apresentar o que ficou decidido e discutir os próximos passos da categoria.







Pauta de reivindicação

A pauta de reivindicações dos motoristas de ônibus de São Paulo inclui reconhecimento da data base em 1 de maio, aumento real nos salários e benefícios de 5%, revisão de perdas acumuladas nos últimos 10 anos, concessão do ticket nas férias, incorporação do abono de R$ 270, entre outras questões relacionadas ao plano de saúde.

O sindicato não descarta a realização de greve, em caso de não haver acordo.