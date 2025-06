Reprodução/O DIA Filhote de macaco-prego













A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (11), um casal suspeito de liderar o tráfico de primatas silvestres no Rio de Janeiro. Geovane Felipe Timal Gomes e Taís de Oliveira Costa foram detidos a caminho do Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade, onde pretendiam capturar novos macacos-pregos. Segundo a 15ª DP (Gávea), a dupla vendia filhotes ilegalmente pela internet e oferecia falsos serviços de “legalização” dos animais, prática vedada por lei.

De acordo com a PCERJ, a investigação começou em fevereiro, quando câmeras de segurança flagraram o casal arrancando um filhote das costas da mãe no Jardim Botânico. As imagens mostram a fêmea correndo em desespero para recuperar a cria, que acabou sendo resgatada dias depois nas proximidades da comunidade dos Prazeres.

Os suspeitos usavam alimentos misturados a sedativos e redes para capturar os animais. No momento da prisão, foram encontrados com eles bananas, pães, biscoitos, tranquilizantes e uma rede de contenção. De acordo com os investigadores, os dois agiam com apoio de uma facção criminosa e já acumulam cerca de 20 registros policiais, incluindo crimes ambientais, furto, receptação e falsidade ideológica.

A operação contou com o apoio do programa Segurança Presente e da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal. Ambos foram autuados por associação criminosa e caça ilegal de animais silvestres. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e rastrear animais já traficados.