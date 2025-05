Joe Biden/Instagram Joe Biden





Um livro publicado nesta terça-feira (20), revela que a família e os assessores do então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esconderam o agravamento de suas funções cognitivas, diagnosticado posteriormente como declínio crônico.

Para os autores os aliados ocultaram a condição meio de limitações ao contato direto com o ex-presidente, restrições ao acesso a entrevistas e gestão rigorosa de sua agenda na Casa Branca.

O livro é nomeado "Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (em tradução livre "Pecado Original: O Declínio do Presidente Biden, Seu Acobertamento e Sua Escolha Desastrosa de Concorrer Novamente").

Segundo os autores, isso contribuiu diretamente para o fracasso de sua campanha à reeleição em 2024, desperdiçando oportunidades de optar por um candidato alternativo.

Depoimentos e evidências

Com base em mais de 200 entrevistas com funcionários, estrategistas e ministros do gabinete, Jake Tapper e Alex Thompson, os autores da obra, descrevem que “ o que o público viu das reais condições de seu desempenho foi preocupante ” e que “ o que acontecia em privado era pior ”.

Já na campanha de 2020, grupos de voluntários democratas relatavam surpresa e desconforto ao vê-lo de perto, levando a equipe a esconder pontos de contato direto durante a pandemia.

A decisão de seguir na disputa

Apesar de observarem sinais claros de que suas capacidades de fala, mobilidade e cognição se deterioravam, seus filhos e os auxiliares mais próximos “ colocaram uma venda nos olhos, participando de uma farsa que entregou a eleição diretamente nas mãos de Trump ”, afirmam os autores.

Com a recusa unânime de sugerir sua aposentadoria, Biden insistiu em concorrer, o que, segundo o relato, inviabilizou qualquer manobra de transição de poder dentro do partido.





Impacto do diagnóstico de câncer

Neste domingo (18), Biden anunciou que enfrenta um câncer de próstata em estágio avançado, previsto para tratamento imediato em hospital de Washington.

O fato, ainda que não conste no livro, reforçou o debate público sobre sua saúde e gerou manifestos de apoio de democratas e republicanos, inclusive de Donald Trump, atenuando temporariamente críticas mais duras à sua trajetória.