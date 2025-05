Mikhail Nilov/Pexels Mulher fazendo contas

















A Agência Nacional de Energia Elétrica ( ANEEL) informou, nesta sexta-feira (30), que a bandeira tarifária da conta de luz será vermelha, patamar 1, no mês de junho. A medida impactará diretamente o bolso do consumidor, com a cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A mudança reflete o aumento no custo de geração de energia elétrica no país.

A decisão da agência reguladora ocorre em um contexto de baixa incidência de chuvas, cenário identificado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ( ONS), responsável pelo monitoramento da matriz energética do país.

A redução no volume de afluências — como são chamadas as entradas de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas — tem diminuído a geração de energia por fontes hídricas. Com isso, o sistema precisa acionar usinas termelétricas, que têm custos operacionais mais altos e pressionam as tarifas.

Sistema de bandeiras ajuda consumidor a entender custo real da energia



Criado em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica ( ANEEL), o sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de indicar, de forma clara, os custos reais da geração de energia no Brasil.

Através de uma sinalização por cores — verde, amarela e vermelha(com subdivisão em patamares 1 e 2) —, o modelo permite que o consumidor saiba, mês a mês, se a energia que consome está sendo gerada em condições favoráveis ou sob custos elevados.

Quando a bandeira está vermelha, como acontecerá junho de 2025, significa que usinas mais caras, como as termelétricas, estão sendo acionadas para suprir a demanda do sistema elétrico nacional, o que resulta em acréscimos na conta de luz.

Essa sinalização funciona como uma espécie de "termômetro energético", que incentiva o uso mais consciente da eletricidade. Diferentemente do modelo anterior, em que os reajustes tarifários eram repassados apenas uma vez ao ano, o sistema de bandeiras oferece ao consumidor um indicativo imediato do cenário da matriz energética.

Isso permite ajustes no consumo em tempo real, promovendo não apenas economia nas faturas mensais, mas também a sustentabilidade do sistema como um todo. Ao adotar práticas cotidianas de economia — como desligar aparelhos em standby, aproveitar melhor a iluminação natural e reduzir o uso de equipamentos de alto consumo —, o consumidor participa ativamente da busca por um setor elétrico mais equilibrado e eficiente.

Uso consciente é fundamental para reduzir impactos



Diante do aumento tarifário e da pressão sobre o sistema energético, a ANEEL orienta a população sobre o uso consciente da energia elétrica. A agência recomenda medidas como evitar o uso excessivo de eletrodomésticos em horários de pico e desligar aparelhos que não estejam em uso. Segundo a ANEEL, essas ações podem reduzir os gastos com a conta de luz e contribuir para o equilíbrio do setor.