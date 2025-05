Reprodução/redes sociais Amanda Borges era apaixonada por automobilismo

Um homem de 31 anos, identificado como Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, natural do Sri Lanka, foi preso no Japão sob acusação de incêndio criminoso no apartamento onde a brasileira Amanda Borges da Silva, de 31 anos, foi encontrada morta na última quinta-feira (1º).

Segundo a polícia japonesa, o incêndio teve início por volta das 9h (horário local), no dia 1º de maio, destruindo um cômodo do apartamento de dois andares em Hon-Sarizuka, na cidade de Narita. O corpo de Amanda foi localizado sob os escombros.

Versão do suspeito e investigações

De acordo com a emissora estatal NHK, em depoimento, Udayanga alegou ter entrado em pânico e, por isso, não tentou apagar as chamas. A polícia japonesa continua investigando detalhes do caso, incluindo a natureza do relacionamento entre Amanda e o suspeito, se houve dopagem, abuso sexual e as circunstâncias que levaram ao incêndio.

Amanda: fã de Fórmula 1 e viagem interrompida

Amanda, natural de Goiás e residente em São Paulo, estava no Japão para acompanhar uma etapa do Grande Prêmio de Fórmula 1, esporte pelo qual era apaixonada. Nas redes sociais, ela havia compartilhado momentos da viagem. Amanda deveria retornar ao Brasil no mesmo dia do crime.

A família foi informada do desaparecimento por meio de uma videochamada feita pelas autoridades japonesas, que apresentaram um documento da vítima encontrado dentro de uma bolsa deixada no local do incêndio. O suspeito teria levado parte dos pertences da jovem.