Laudos revelam sangue de Vitória em casa de Maicol





Laudos periciais divulgados nesta quarta-feira (16), em uma coletiva de imprensa, confirmam a presença de sangue de Vitória Sousa no batente da porta do banheiro da residência de Maicol Santos, principal suspeito de matá‑la em Cajamar (SP) em 27 de fevereiro.

Os exames também identificaram amostras de DNA da vítima no carro de Maicol, evidência que embasará o indiciamento por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver, conforme informou a Polícia Civil.

Detido temporariamente desde 8 de março, Maicol teve a prisão prorrogada pela Justiça de São Paulo por mais um mês até a conversão em preventiva.

A conclusão dos peritos foi aguardada para encaminhar o pedido ao Judiciário e finalizar o inquérito.





Confissão e defesa

Em depoimento gravado em vídeo, Maicol confessou ter cometido o crime sozinho, alegando que “comecei a conversar com ela, que não era pra ela falar com a minha esposa. Nisso, ela se alterou e começou a brigar” e que reagiu à suposta agressão desferindo “dois golpes no pescoço” da vítima.

A defesa discorda da legalidade do interrogatório e planeja requerer a anulação da confissão com base em áudio no qual o preso acusa coação por parte de um delegado.

Próximos passos

Está marcada para 24 de abril a reconstituição do crime, condicionada à realização de exame psiquiátrico de Maicol.

O laudo do IML concluiu que Vitória morreu em razão de hemorragia interna e externa causada pelas facadas, e seu corpo, encontrado nu em área de mata em 5 de março, apresentava cortes no rosto, pescoço e tórax.