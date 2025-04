Reprodução/redes sociais Animal foi retirado por uma equipe do Instituto de Biologia (IBIO)





Os estudantes do campus da Faculdade de Arquitetura (FAU), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), se assustaram com o aparecimento de uma cobra. O animal, que estava em uma árvore, foi resgatado por uma equipe da instituição após pedido dos alunos, nesta quarta-feira (16).

Apesar do susto, ninguém se feriu com a presença da cobra. Funcionários do Instituto de Biologia (IBIO) da Universidade retiraram o animal da área urbana de Salvador, no bairro Federação.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não foram acionados para atuar na ocorrência, mas ao avistar uma cobra, é necessário chamar as autoridades para o resgate do animal. A orientação é jamais se aproximar ou tentar fazer a retirada por conta própria.