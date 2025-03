Climatempo/Reprodução Calor e umidade provocam pancadas de chuva em São Paulo.





A quarta-feira (26) contará com tempo instável na maior parte do país, com alerta de chuvas em grande parte do território nacional.

O país segue com probabilidade de chuva isolada em Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Em Aracaju (SE), Boa Vista (RR), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Salvador (BA) não chove, mas há possibilidade de céu nublado.

Calor e Instabilidade em São Paulo

Em São Paulo, as previsões apontam temperaturas máximas entre 27°C e 30°C na Grande São Paulo, enquanto as mínimas nas madrugadas ficam entre 17°C e 19°C.

Apesar da chegada do ar polar, o impacto é pequeno, mantendo o clima predominantemente quente.

A circulação de ventos frescos, vindos do oceano, ameniza o calor nas regiões litorâneas, mas não é suficiente para reverter a sensação de dias escaldantes.

A combinação do calor com a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, ocasionando pancadas de chuva que podem variar em intensidade.

Em alguns momentos, a chuva poderá ser moderada a forte, principalmente em pequenas áreas, com risco de raios.

Conforme os alertas, a situação é de atenção no litoral sul e no vale do Ribeira, enquanto o interior e a Grande São Paulo devem acompanhar episódios isolados, mas sem grandes áreas de precipitação prolongada.

Instabilidade na região Sul

A Região Sul também enfrenta um cenário de tempo instável.

Ventos marítimos injetam umidade que, aliada à circulação em níveis médios da atmosfera e à influência de uma área de baixa pressão na Argentina, estimula a formação de pancadas de chuva em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.





Segundo informações da Climatempo, áreas no oeste e sul do Paraná, no litoral paranaense, e na região serrana do Rio Grande do Sul estão sob alerta para a possibilidade de temporais.

Em cidades como Curitiba e Florianópolis, há risco de pancadas moderadas a fortes, enquanto a situação em Porto Alegre permanece menos intensa.

Perspectivas para o outono

Análises dos modelos atmosféricos de longo prazo indicam que, mesmo num outono que tende a ser mais quente que a média histórica, episódios de frio intenso podem ocorrer de forma pontual.

Em cidades como Bagé, Porto Alegre, General Carneiro (PR), Bauru (SP) e Dourados (MS), os gráficos apontam uma queda das temperaturas nos próximos dias, especialmente por volta de 12 de abril e novamente no começo de maio.

Essas incursões de ar polar devem causar mudanças bruscas e momentâneas, sem se configurar como ondas de frio prolongado, que provavelmente só devem ocorrer no inverno.

Enquanto as chuvas podem aliviar, de forma pontual, a seca em alguns municípios do Rio Grande do Sul – onde, até 24 de março, 265 cidades enfrentavam estiagem (dados da Defesa Civil) –, a expectativa é de que o alívio seja limitado.

As informações e projeções, fundamentadas em análises da Climatempo e da MetSul, ressaltam a necessidade de atenção aos riscos de raios e à variação de temperatura, características que definirão o clima nesta temporada de outono.

Alerta INMET



O aviso de chuvas intensas, com início às 09h40 do dia 24/03/2025 e término previsto para 10h00 do dia 25/03/2025, indica precipitações na faixa de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos (40–60 km/h).

Ainda que o risco de cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas seja baixo, é fundamental que a população esteja atenta.

Esse alerta abrange uma vasta região, englobando áreas do Centro-Oeste e Sudeste, estendendo-se a partes do Norte, Nordeste e até segmentos do Sul, atingindo tanto zonas urbanas quanto áreas rurais.

O aviso para tempestade, válido das 11h00 do dia 24/03/2025 até as 09h00 do dia 25/03/2025, também prevê chuvas intensas na mesma faixa de precipitação, com ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Apesar do baixo risco de interrupção no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de galhos ou alagamentos mais graves, essa situação se concentra em regiões do Sul – especialmente áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – e ainda inclui partes de Mato Grosso do Sul.

Tal agrupamento reforça a necessidade de atenção e medidas preventivas nas áreas afetadas.