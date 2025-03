MetSul/Reprodução Clima chuvoso.





A terça-feira (25) contará com tempo instável na maior parte do país, com alerta de chuvas em grande parte do território nacional.

O país segue com probabilidade de chuva isolada em Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Em Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Recife (PE) não chove, mas há possibilidade de céu nublado.

Rio Grande do Sul



Historicamente, o inverno e a primavera registram as maiores médias de chuva no estado, mas foram os eventos outonais que presenciaram as duas grandes enchentes da história gaúcha.

Em ambos os episódios – um início de maio de 1941 e outro em maio de 2024 – o fenômeno El Niño teve papel crucial, apresentando intensidade semelhante.

Contudo, uma análise do MetSul aponta que, enquanto em 2024 o Pacífico Equatorial exibia uma anomalia de 1,3ºC e indicava um El Niño moderado a forte, atualmente a região registra apenas 0,3ºC, demonstrando a ausência do El Niño conhecido.

Essa mudança, aliada a um Pacífico mais frio nos meses que antecederam o outono, sugere uma probabilidade muito menor de repetição do evento catastrófico.









Além do impacto do Pacífico, o Atlântico Tropical foi outro fator decisivo para o acúmulo de chuvas excepcionais em 2024.

Nas semanas que antecederam a enchente, as temperaturas do mar no Atlântico atingiram patamares recordes, alimentando um debate entre cientistas sobre possíveis causas, como a ação dos aerossóis, erupções vulcânicas e outros elementos naturais.

Em contraste, o cenário atual no Atlântico mostra uma significativa diminuição nas temperaturas, o que altera drasticamente a dinâmica climática e contribui para um cenário menos propício a desastres semelhantes.

Demais regiões do país



A análise não se restringe apenas ao Rio Grande do Sul. Em diversas regiões do Brasil, a previsão para os próximos dias indica variações marcantes na distribuição das chuvas.

No Sudeste e Centro-Oeste, estados como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso devem registrar aumentos significativos de precipitação, com acumulados que podem ultrapassar os 100 mm em alguns locais.

No Norte, a Zona de Convergência Intertropical continuará a influenciar o regime de chuvas, enquanto no Nordeste os volumes permanecem baixos.

Na capital paulista e região metropolitana, as recentes ocorrências de alagamentos e transtornos devido às chuvas intensas devem dar lugar a períodos de sol e estabilidade, embora com possibilidade de novas pancadas durante a semana.

Alerta INMET



Em meio a essas previsões regionais, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para chuvas intensas, com risco de alagamentos e ventos fortes em diversas regiões do país.

O aviso, com início previsto para 23/03/2025, ressalta que, mesmo com a mudança dos padrões climáticos, é fundamental manter a atenção aos potenciais riscos, especialmente em áreas historicamente mais vulneráveis.