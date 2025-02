Divulgação Veículo destruído após colisão com aeronave no Galeão

Imagens do site Aeroin mostram como ficou o Boeing 737 da Gol após colidir em alta velocidade com uma viatura de manutenção na noite de terça-feira (11) na pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro.

Vídeos publicados na noite de ontem já haviam mostrado que o bocal do motor esquerdo apresentava uma área amassada. Com as novas imagens é possível ver também que grande parte da “barriga” da aeronave foi danificada.

Veja como ficou danificado o Boeing 737 MAX 8 da GOL que atingiu uma caminhonete Chevrolet S10 (Colorado) ontem durante a decolagem no Galeão









Sem feridos

Em nota oficial, a RIOgaleão, concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, informou que o aeroporto opera normalmente.

“Houve um incidente sem vítimas entre um carro de manutenção e um avião em uma das pistas do aeroporto na noite desta terça-feira, por volta das 22h. Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens”, diz o comunicado.