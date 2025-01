Divulgação Praia do Cruzeiro





A Praia do Cruzeiro, também chamada de Praia de Iperoig, fica no centro de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Foi nela que caiu o avião que matou o piloto, na última quinta-feira (9). Quatro pessoas ficaram feridas.



Ela tem grande movimento, mesmo não sendo a praia mais famosa para os turistas. Moradores e visitantes costumam caminhar, andar de bicicleta e praticar esportes no local.

A areia é grossa e a praia quase não tem vegetação. Apesar de não ser indicada para banho, ela é bastante frequentada devido à localização central e às diversas atrações e atividades no entorno, como feira hippie, shopping, parque de diversões, área para shows e eventos, restaurantes e pizzarias.

Quais são as prais mais famosos da região?

Centro: Itaguá, Tenório, Vermelha e Perequê-Açú.

Sul: Praia Grande.

Outras praias com boa infraestrutura: Sul: Maranduba, Lázaro, Enseada e Toninhas. Norte: Almada e Itamambuca.

Imagem cedida por Francisco Trevisan Aeronave acabou no mar depois de se arrastar por avenida





Acidente de avião na Praia do Cruzeiro

Na manhã da quinta-feira (9), um acidente envolvendo um avião de pequeno porte chamou a atenção na Praia do Cruzeiro. A aeronave ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, atravessou a via próxima à praia e explodiu na faixa de areia. O piloto, identificado como Paulo Seguetto, morreu após ser resgatado com parada cardiorrespiratória e foi sepultado nesta sábado (11). Os quatro passageiros a bordo, incluindo um casal e seus dois filhos pequenos, foram retirados com vida, mas ficaram feridos. Uma pessoa que caminhava na orla também sofreu ferimentos e foi socorrida com fratura pelo Samu.

Segundo informações dos bombeiros, o avião sofreu uma "excursão de pista", que ocorre quando uma aeronave ultrapassa os limites da pista durante pouso ou decolagem. O avião pertencia à família Fries, conhecida no interior de Goiás por sua atuação na agropecuária.

Remoção de avião que explodiu na praia do Cruzeiro é concluída

A prefeitura de Ubatuba concluiu a retirada do avião de pequeno porte que explodiu na praia do Cruzeiro também na quinta-feira (9). Segundo a administração municipal, a carcaça foi removida por volta das 21h, e, na manhã da sexta-feira (10), equipes trabalharam na limpeza do local.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) informou que “não foi constatado dano ambiental significativo até o momento”. Técnicos da Cetesb e da Agência Ambiental de São Sebastião deram suporte ao Corpo de Bombeiros, à Aeronáutica e à prefeitura durante o atendimento. Eles orientaram a colocação de barreiras de contenção e material absorvente ao redor da aeronave para evitar vazamentos de óleo e combustível.

A Cetesb também recomendou que a prefeitura de Ubatuba removesse o solo contaminado pelo combustível do avião. Depois que os trabalhos emergenciais forem concluídos, a companhia vai decidir quais medidas administrativas devem ser tomadas.