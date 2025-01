Getty Images/iStockphoto/ND Terra está mais próxima do Sol neste sábado

Neste sábado (4), a Terra atinge o periélio, ou seja, o ponto de maior proximidade do Sol em sua órbita anual. Assim como outros planetas, a Terra gira ao redor do Sol em um caminho elíptico, que a aproxima ou a afasta do astro ao longo do ano.

Todo mês de janeiro, a Terra chega ao periélio, enquanto em julho ocorre o afélio, o ponto mais distante do Sol. No periélio deste ano, a Terra está a cerca de 147,5 milhões de quilômetros do Sol, comparados a 152,6 milhões de quilômetros no afélio. Apesar dessa diferença, a órbita da Terra é quase circular, e a variação de distância é menor que 2%.





A distância do Sol interfere nas temperaturas da Terra?

A proximidade da Terra com o Sol no periélio não causa as altas temperaturas do verão no Hemisfério Sul. Na verdade, as estações do ano são influenciadas pela inclinação do eixo terrestre, que é de 23,5°.

Durante o verão no Hemisfério Sul, o Polo Sul está inclinado em direção ao Sol, recebendo maior incidência de raios solares, enquanto o Hemisfério Norte passa pelo inverno. Já no inverno do Hemisfério Sul, a inclinação favorece o Polo Norte, que recebe mais luz solar direta.