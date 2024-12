Reprodução YouTube Mala nuclear

O dia 20 de janeiro de 2025 marcará a transição do poder nos Estados Unidos , com a passagem do governo de Joe Biden para Donald Trump . Esse evento, que simboliza a transferência de responsabilidades do chefe de Estado, é repleto de protocolos e momentos simbólicos , sendo um dos mais importantes a entrega da chamada "mala nuclear" .

Esse ato, coreografado com precisão, faz parte do processo de transferência de autoridade e do comando militar, permitindo que o novo presidente tenha acesso imediato ao poder de autorizar ações de defesa, incluindo ataques nucleares, caso necessário.

O que é a "Mala Nuclear"?

A "mala nuclear", oficialmente conhecida como "football" (bola de futebol americano), é um dispositivo que, de acordo com o imaginário popular, permite ao presidente dos Estados Unidos autorizar um ataque nuclear. No entanto, ao contrário do que muitos filmes e séries de TV podem sugerir, a mala de couro não contém botões ou dispositivos para lançar mísseis diretamente. Em vez disso, ela contém documentos com informações sobre as opções previamente planejadas para ações nucleares, dependendo das circunstâncias.

A "football" acompanha o presidente o tempo todo, 24 horas por dia, e é sempre transportada por um oficial de alta patente. Além disso, o vice-presidente também possui uma mala idêntica, para o caso de o presidente não poder exercer suas funções. Para garantir que a decisão seja feita pelo líder legítimo, o presidente tem um código de segurança único, chamado de "biscoito", que deve ser fornecido ao longo do processo de autorização. Esse código alfanumérico é mantido em um pequeno cartão e é uma medida de segurança para confirmar a identidade do presidente.

No dia da posse presidencial, o novo presidente receberá a mala nuclear de seu antecessor. No caso de Donald Trump, ele assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2025, e o processo de entrega será rigorosamente seguido. Um oficial que acompanha Joe Biden entregará a mala nuclear a um oficial designado de Donald Trump, pouco antes do juramento de posse no Capitólio. Após o juramento, o novo presidente estará apto a tomar decisões emergenciais, incluindo a autorização de ataques nucleares, se necessário.

A transferência da mala é apenas um dos muitos elementos simbólicos da mudança de poder, que garante que o novo presidente tenha a capacidade de agir imediatamente em questões de segurança nacional, seguindo protocolos estabelecidos desde a Guerra Fria.