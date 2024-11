Reprodução The Sun Krish Arora

Um menino de 10 anos , Krish Arora, do Reino Unido , se tornou membro da Mensa International — a maior e mais famosa sociedade de alto QI do mundo — após atingir a pontuação máxima de 162 no teste de QI . Com esse resultado, ele se junta ao seleto grupo de gênios, superando figuras históricas como Albert Einstein e Stephen Hawking , que tinham QIs estimados de 160.

A mãe de Krish, Mauli Arora, de 50 anos, expressou seu orgulho: “Krish é como uma esponja — ele absorve tudo. Ele se destaca em absolutamente tudo o que faz.” Além de ser aceito na Mensa, Krish, que é pianista, também ganhou vários prêmios por seus talentos musicais. Ele tem uma irmã gêmea, Keira, e continua a se destacar em diversas áreas.

“Eu me sinto privilegiado por ser aceito pela Mensa e estou pasmo ao notar que meu QI é maior que o de Einstein”, disse Krish ao The Sun. O teste de QI supervisionado pela Mensa é composto por duas seções que avaliam a agilidade mental, sendo que a pontuação média do teste Cattell III B gira em torno de 100.

Mauli e seu marido, Nischal, de 52 anos, notaram o potencial de Krish desde cedo, quando ele aprendeu a ler fluentemente aos 4 anos. “Quanto mais velho ele fica, mais lutamos para acompanhá-lo. É um desafio para nós, mas também um prazer”, concluiu a mãe orgulhosa.