Francisco Wanderley Luiz , de 59 anos, foi flagrado por câmeras de segurança comprando fogos de artifício em uma loja de Ceilândia, no Distrito Federal, nos dias 5 e 6 de novembro. O gasto total foi de R$ 1,5 mil, pago no débito.

As imagens foram coletadas pela Polícia Civil do DF e entregues à Polícia Federal , que conduz as investigações. O homem modificou os fogos de forma caseira, aumentando a potência das explosões, e morreu após detonar os artefatos em frente ao STF na última quarta-feira (13).

Investigações apontam compras e apreensão de celular

A loja onde Francisco Wanderley Luiz fez as compras é legalizada, e o dono reconheceu o cliente, entregando as informações à Polícia Civil voluntariamente. Ele realizou duas compras: uma de R$ 295 no dia 5 e outra de R$ 1.250 no dia 6, priorizando tubos de PVC.

A Polícia Federal também está analisando o celular do suspeito, encontrado em um trailer estacionado próximo ao STF. A perícia ocorre no Instituto Nacional de Criminalística (INC) e busca informações sobre o atentado.

As autoridades seguem investigando o caso e analisando como o homem utilizou os fogos de artifício . O uso modificado foi essencial para o ataque em frente ao STF , destacando o perigo desse tipo de manipulação.