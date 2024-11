[email protected] (IG ) Oito de janeiro: atos golpistas deram prejuízo de mais R$ 20 milhões aos cofres públicos

Um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro foi preso na quinta-feira (14), na cidade de La Plata, a cerca de 60 quilômetros de Buenos Aires, informou a polícia local. Joelton Gusmão de Oliveira, de 47 anos, estava na Argentina e foi capturado após uma operação de busca realizada pelas autoridades argentinas.

Oliveira foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por vários crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, danos, deterioração de ativos, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito. Ele estava entre os envolvidos nos atos violentos contra as instituições do Brasil no início do ano, quando manifestantes invadiram e depredaram prédios públicos em Brasília.

Após sua identificação pelas autoridades argentinas, os policiais confirmaram que Oliveira estava sendo buscado por uma ordem de "captura e detenção" com o objetivo de ser extraditado para o Brasil. A prisão ocorre dentro de um esforço mais amplo das autoridades brasileiras para localizar e prender os responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro.

Em junho, o Brasil solicitou a ajuda da Argentina para localizar mais de 140 foragidos que haviam fugido para o território argentino após o ataque. Na ocasião, Buenos Aires informou que não tinha informações sobre o paradeiro dos envolvidos, mas a prisão de Oliveira indica que as investigações estão avançando.

Agora, o processo de extradição de Oliveira está em andamento, e ele deve ser transferido para o Brasil, onde cumprirá sua pena.