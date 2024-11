Reprodução Donald Trump, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro





Eduardo Bolsonaro será o principal responsável por estabelecer uma ponte entre sua família e Donald Trump , com o objetivo de convencer o próximo presidente dos Estados Unidos a influenciar o Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro .

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, possui um recurso pendente no STF para contestar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o condenou à perda dos direitos políticos. A família Bolsonaro acredita que uma pressão internacional, especialmente liderada por Trump, poderia persuadir o STF a reconsiderar sua decisão, interrompendo o que consideram uma “perseguição” contra o ex-presidente.

Com esse intuito, Eduardo Bolsonaro acompanhou a apuração da eleição americana diretamente no resort de Trump, na Flórida, e transmitiu ao então presidente eleito as saudações de seu pai. Ele é o elo mais ativo da família Bolsonaro com grupos de direita nos Estados Unidos e na América Latina, e em 2019, chegou a ser cogitado para assumir a embaixada brasileira em Washington, mas a ideia foi descartada devido à falta de apoio no Senado.