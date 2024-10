Redação GPS Aumento de contaminações ligadas aos lanches do McDonald’s nos EUA

Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira (31) que as cebolas fatiadas foram a provável causa da intoxicação de cerca de 90 pessoas pela bactéria "Escherichia coli" (E. coli) em lanchonetes da rede McDonald's.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informaram que as cebolas, fornecidas pela empresa Taylor Farms, foram retiradas do mercado tanto pela fornecedora quanto pela rede de fast-food.

O surto

O surto, que afetou 13 estados, já resultou em 90 casos confirmados, com 27 pessoas hospitalizadas e um óbito registrado no Colorado. Os CDC ressaltaram que todos os novos casos surgiram antes das medidas corretivas implementadas por Taylor Farms e McDonald's, e atualmente o risco para o público é considerado "muito baixo".

Dez das pessoas afetadas precisaram de hospitalização, incluindo uma criança em estado grave. Todos os infectados relataram ter consumido produtos do McDonald's recentemente, sendo que a maioria tinha ingerido o sanduíche "Quarterão".

O Ministério da Saúde explica que a bactéria Escherichia coli (E. coli) é encontrada naturalmente no intestino de humanos e animais, com a maioria de suas cepas sendo inofensivas. No entanto, algumas linhagens podem causar doenças graves, geralmente transmitidas por água ou alimentos contaminados.