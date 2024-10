Reprodução Daily Mail Ella Dowling, de 19 anos, e o agressor

Um homem foi condenado a seis anos de prisão por atacar uma jovem desconhecida em um ônibus e desfigurar seu rosto com múltiplas mordidas, após meses de processo judicial e investigação em Cheltenham, no Reino Unido.

"A dor que senti quando ele cravou os dentes no meu rosto é algo que ficará comigo para sempre", disse a jovem, de 19 anos, ao jornal Daily Mail em uma entrevista publicada em 18 de outubro.

Ella Dowling contou que estava no ônibus com dois amigos quando foi atacada por Darren Taylor, um homem de 53 anos, que aparentava estar embriagado e se lançou sobre ela de forma inesperada.



"Era como um cachorro com um brinquedo, balançando a cabeça de um lado para o outro (...) Coloquei minhas mãos atrás da cabeça dele porque sabia que, se não o fizesse, ele arrancaria completamente meu lábio e meu nariz", acrescentou.

Apesar da gravidade da situação, pessoas ao redor intervieram, evitando uma tragédia maior. O sangue alertou seus amigos e outros passageiros, que chamaram a polícia e impediram que o agressor fugisse.

Após a condenação de Darren Taylor, a polícia do Reino Unido emitiu um comunicado afirmando que o homem foi sentenciado a seis anos por "morder o rosto de uma mulher e causar ferimentos graves", após admitir ter "causado lesões corporais graves com intenção".

Naquela noite, Ella e seus amigos notaram que Taylor, que parecia bêbado, estava fazendo comentários inadequados e, após uma discussão, a vítima tentou descer do ônibus. Foi nesse momento que Taylor se lançou sobre ela, agarrando seu rosto e mordendo repetidamente o nariz e a boca.

"A vítima descreveu como se sentia ao ser mordida por Taylor e, em seguida, ele se afastava como se estivesse tentando arrancar partes de seu rosto", disse a polícia. "A narina esquerda da mulher até a parte inferior do lábio superior estava descolada, exceto por uma fina camada de pele. Seu lábio do lado direito também estava aberto e havia marcas visíveis de mordida no nariz e na boca. A vítima foi levada ao hospital e precisou de mais de 50 pontos", acrescentaram.

Por sua vez, após o ataque, a vítima declarou por escrito: "Ainda tenho pesadelos, que podem não estar necessariamente relacionados ao que aconteceu, mas, nos sonhos, sou invadida pelo medo".



Os testemunhos impediram a fuga do agressor, e a jovem foi rapidamente levada ao Hospital de Cheltenham e, depois, ao Hospital de Gloucester para uma cirurgia de emergência. Segundo o Daily Mail, Ella passou por um procedimento reconstrutivo de duas horas e meia, e os médicos afirmam que ela ficará com marcas permanentes no rosto.

"Quando vi meu rosto pela primeira vez após o ataque, não reconheci meu próprio reflexo e não consegui me olhar no espelho por meses", disse ao jornal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.