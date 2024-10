EVARISTO SA Luiz Inácio Lula da Silva





Na manhã deste domingo (6), o presidente Lula votou em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Desde cedo, eleitores já formavam filas na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. O presidente chegou por volta das 9h e, após votar, seguiu para o aeroporto de Guarulhos, onde vai recepcionar brasileiros repatriados do Líbano , junto com a primeira-dama Janja.

Defesa da democracia e combate às fake news

Após exercer seu direito de voto, Lula destacou a importância da democracia e criticou a desinformação nas eleições. Ele defendeu que o povo deve votar com base em informações corretas. "Com boas informações, as pessoas sempre farão a escolha certa. O que não podemos permitir é que votem desinformadas", afirmou o presidente.

Lula também incentivou a participação de todos nas eleições, independentemente de suas preferências políticas. "Nem sempre vence o candidato que a gente quer, mas o essencial é que todos tenham o direito de escolher."

No sábado (5), Lula esteve ao lado de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, no encerramento da campanha do candidato. Ambos criticaram um laudo falso divulgado pelo adversário de Boulos, Pablo Marçal (PRTB), que tentava associá-lo ao uso de drogas. O ministro Alexandre Padilha também atacou a prática de fake news e destacou que o combate à desinformação deve ser prioridade no próximo ano.